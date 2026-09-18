Θεσσαλονίκη: Ποινικές διώξεις στους οκτώ συλληφθέντες για τη σπείρα που πουλούσε ναρκωτικά

Ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκαν στους οκτώ συλληφθέντες για τη σπείρα που πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη.

Οι διώξεις ασκήθηκαν για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της κατοχής ναρκωτικών ουσιών και της οπλοκατοχής. Μετά την άσκηση των διώξεων, παραπέμφθηκαν στον 4ο ειδικό ανακριτή για να απολογηθούν.

Τα οκτώ μέλη της σπείρας συνελήφθησαν μετά από πολύμηνες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.