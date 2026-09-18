MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ποινικές διώξεις στους οκτώ συλληφθέντες για τη σπείρα που πουλούσε ναρκωτικά

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκαν στους οκτώ συλληφθέντες για τη σπείρα που πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη.

Οι διώξεις ασκήθηκαν για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της κατοχής ναρκωτικών ουσιών και της οπλοκατοχής. Μετά την άσκηση των διώξεων, παραπέμφθηκαν στον 4ο ειδικό ανακριτή για να απολογηθούν.

Τα οκτώ μέλη της σπείρας συνελήφθησαν μετά από πολύμηνες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 24 λεπτά πριν

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ξεφαντώνει με το τραγούδι της Άννας Βίσση “Πάλι για σένα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου: “Ήταν η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε”

ΕΘΝΙΚΑ 6 ώρες πριν

Νέες τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ελεύθερη η 61χρονη για την επίθεση των σκύλων στη Βάρη – Υποστηρίζει ότι τα είχε πάρει από την οικογένεια Τσιτσιπά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Στο Αυτόφωρο η θεία του Τσιτσιπά για την επίθεση των σκύλων στη Βάρη – Της ασκήθηκε ποινική δίωξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

ΚΚΕ: “Μπαλάκι” στην ατομική ευθύνη του ασθενούς και “πλυντήριο” για την εμπορευματοποιημένη Υγεία οι ανακοινώσεις για το Medwatch