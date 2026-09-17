The Voice: Το πρόσωπο που βρίσκεται πολύ κοντά στην τέταρτη καρέκλα του δημοφιλούς talent show

Η τραγική και ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη πάγωσε τους ανθρώπους του ΣΚΑΪ και της παραγωγής του The Voice, λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των γυρισμάτων. Ο δημοφιλής ερμηνευτής άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο.

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για το ποιος καλλιτέχνης θα μπορούσε να ενταχθεί ως coach στο δημοφιλές talent show, μια και τα γυρίσματα σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό θα πρέπει να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zappit.gr, το πρόσωπο που βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον σταθμό είναι η Πάολα.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η Πάολα και ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν υπήρξαν απλώς συνάδελφοι. Τους συνέδεε μια πολύχρονη σχέση φιλίας, αγάπης και αμοιβαίας εκτίμησης.

Σε μια τόσο δύσκολη και ευαίσθητη συγκυρία, η παρουσία της Πάολας μοιάζει να αποτελεί ίσως την πιο ταιριαστή επιλογή για τη συνέχεια του The Voice. Ένας άνθρωπος που γνώριζε καλά τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον εκτιμούσε βαθιά και είχε μαζί του μια ισχυρή προσωπική και καλλιτεχνική σύνδεση.

Η Πάολα και ο ΣΚΑΪ δεν έχουν επισημοποιήσει ακόμα την επερχόμενη συνεργασία τους. Εκτός απροόπτου αναμένεται μέσα στα επόμενα 24ωρα να μπουν και οι υπογραφές.