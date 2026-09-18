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“MEDUSA 15-2026”: Εντυπωσιακά πλάνα από την πολυεθνική διακλαδική άσκηση στην Κρήτη – Δείτε εικόνες και βίντεο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης διεξήχθη σήμερα η άσκηση «MEDUSA 15-2026» με το αεροαποβατικό της σκέλος να γίνεται στο Μάλεμε.

Σύμφωνα με το OnAlert.gr, στην άσκηση «MEDUSA 15-2026» στη Κρήτη συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ την εξέλιξη της δραστηριότητας παρακολουθούν εκπρόσωποι από τη Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Μοζαμβίκη, αποδεικνύοντας πως η άσκηση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της διμερούς συνεργασίας και καθιερώνεται ως μία από τις σημαντικότερες πολυεθνικές διακλαδικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κύριος σκοπός της άσκησης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε εικόνες του Intime:

Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί ναυτικές μονάδες (φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη), αεροπορικά μέσα (μαχητικά, ελικόπτερα, UAV) καθώς και τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων.

Τα σενάρια περιλαμβάνουν αεροναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Δείτε πλάνα από την άσκηση:

Στη φετινή άσκηση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση drones κάθε κατηγορίας, από συστήματα επιτήρησης και αναγνώρισης έως FPV drones. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη των δυνατοτήτων του ελληνικού συστήματος αντι-drone «Κένταυρος» από προσωπικό της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Στρατιωτική άσκηση

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