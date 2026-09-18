Στο Α’ Νεκροταφείο την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Απεβίωσε το πρωί η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 103 ετών.

Η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γιωργου Παπανδρέου έφυγε ήσυχα σε σπίτι, ενώ σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από την υγεία της που ήταν επιβαρημένη.

Όπως ανακοινώθηκε, η πολιτική κηδεία της θα γίνει στο Α’ νεκροταφείο, την ερχόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.