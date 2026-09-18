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Σέρρες: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Στρυμωνικό – Στη μάχη κατάσβεσης δύο εναέρια

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση, στο Στρυμωνικό Σερρών.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 16:00.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Επιπλέον για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

Επίσης ο Δήμος Ηράκλειας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Τέλος, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Σέρρες Φωτιά

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