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Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η οικογένεια δέχθηκε να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιό του – “Είμαστε στη διάθεση των Αρχών”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Καμία αντίρρηση να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο που εντοπίστηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά τον θάνατό του, δεν φέρει η οικογένειά του.

Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, την Τετάρτη κατασχέθηκε το εν λόγω χρηματοκιβώτιο, το οποίο μεταφέρθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό του για τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προανάκριση.

Από την πλευρά της, η οικογένεια μιλώντας στο Mega, δήλωσε την απόλυτη διαθεσιμότητά της απέναντι στις αρχές, ξεκαθαρίζοντας πως δεν φέρει καμία αντίρρηση στο να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οικεία του πρόσωπα, δεν είναι σε θέση να συνδράμουν άμεσα στο άνοιγμά του, καθώς δεν βρίσκονται στην κατοχή τους τα απαραίτητα κλειδιά.

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ανοίξουν οι Αρχές το χρηματοκιβώτιο. Είμαστε στη διάθεση των αρχών. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί δεν έχουμε ούτε τα κλειδιά, ούτε τους κωδικούς».

Πλέον, την οικεία διαδικασία για την παραβίαση ή το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου αναμένεται να αναλάβουν εξειδικευμένα κλιμάκια των αρχών.

Δείτε το βίντεο:

Γιώργος Μαζωνάκης

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