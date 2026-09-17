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Ο χαμογελαστός Κωνσταντέλιας και η μεγάλη αγκαλιά στον Καρέτσα στη φωτογράφιση της Ντόρτμουντ – Δείτε το βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Με το κλίμα στην ομάδα να είναι σε πολύ καλά επίπεδα, η Ντόρτμουντ έκανε την καθιερωμένη ετήσια φωτογράφιση της ομάδας.

Φυσικά, μεταξύ των ποδοσφαιριστών και οι δύο Έλληνες, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εμφανίστηκε στη φωτογράφιση ευδιάθετος, φορώντας ένα προστατευτικό στο χειρουργημένο του πόδι, στην άκρη του πάγκου της ομάδας. Κοντά του, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Μάλιστα, η Ντόρτμουντ πόσταρε στα social media μία φωτογραφία των δυο, με τον χαμογελαστό Γιάννη Κωνσταντέλια να βρίσκεται μαζί με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στον πάγκο και να του δίνει μια δυνατή αγκαλιά.

“And still, Konstantelias is smiling!” (σ.σ. και ακόμα, ο Κωνσταντέλιας χαμογελάει) ήταν το σχόλιο της Ντορτμουντ.

“Τον βλέπω να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Γίνεται όλο και πιο ελεύθερος, βρίσκεται σε καλό δρόμο, γελάει και απολαμβάνει τις προπονήσεις”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κόβατς στη συνέντευξη τύπου δύο ημέρες πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Στουτγκάρδη, το προσεχές Σάββατο (19/09, 19:30)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και διεκδικεί θέση στην αποστολή των Βεστφαλών.

Γιάννης Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος Καρέτσας Ντόρτμουντ

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