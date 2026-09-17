MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΔΕΗ υπογράφει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Amazon Web Services για τη δημιουργία data center στη Δυτική Μακεδονία

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η ΔΕΗ και η Amazon Web Services (“AWS”) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας («MoU»), το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη DataCenter στον Άγιο Δημήτριο, στη Δυτική Μακεδονία («Project»).

Στο πλαίσιο που προβλέπεται από το MoU:

1/ Η AWS μισθώνει τοDataCenter, με την ολοκλήρωση της κατασκευήςτου, βάσειμακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών (υπό τους συνήθεις όρους).

2/ Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής (ΙΤ). 

3/ Στην αρχική φάση, το DataCenterδιαθέτειισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η AWS σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του (έως 1 GW), υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας, των συνθηκών της αγοράς, και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών.

4/ Η AWS αγοράζει και η ΔΕΗ παρέχει ενέργεια στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεωναγοράςηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) από ανανεώσιμες πηγές (υπό τους συνήθεις όρους), σύμφωνα με τον στόχο της Amazonγια μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της έως το 2040.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πολυετούς συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης (AI), με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ.

Το MoU είναι δεσμευτικό. Το Project και όλοι οι εμπορικοί όροι (συμπεριλαμβανομένων των όρων που περιγράφονται ανωτέρω) τελούν υπό την επιφύλαξη της διαπραγμάτευσης και υπογραφής των οριστικών συμφωνιών, καθώς και της πλήρωσης συνήθων προϋποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση ελέγχου δέουσας επιμέλειας (duediligence), η εξασφάλιση της απαιτούμενης σύνδεσης με το δίκτυο και η λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

ΔΕΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Γερμανία: Τρίτος θάνατος από ελονοσία στη Φρανκφούρτη – Πώς σχετίζεται με το αεροδρόμιο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Θέλω να σου κρατάω το χέρι” από σήμερα στο Θέατρο Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα αγγίζει την 10η θέση μετά τη νίκη του ΟΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Α.Σδούκου: Στις μεταρρυθμίσεις o σωστός χρόνος είναι το “τώρα” και όχι το “αργότερα”

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 6 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 18 Σεπτεμβρίου