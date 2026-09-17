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Αυξάνει τα επιτόκια η FED για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

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THESTIVAL TEAM

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Η ενεργειακή καταιγίδα δεν αφήνει αδιάφορες τις περισσότερες κεντρικές τράπεζες οι οποίες σε μία προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού προχωρούν σε αύξηση των επιτοκίων. Μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Fed προχώρησε σε άνοδο των επιτοκίων προκαλώντας μάλιστα την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου.

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και με τις πληθωριστικές πιέσεις να εντείνονται, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησε στη πρώτη αύξηση επιτοκίων ύστερα από τρία χρόνια, στο 3,75% με 4%.

Ο Κέβιν Γουόρς, πρόεδρος της Fed, δήλωσε: «Ο πληθωρισμός είναι το πρόβλημα. Η σταθερότητα των τιμών αποτελεί το πρόβλημα εδώ και περισσότερα από πεντέμισι χρόνια. Έτσι, αυτό που αποφάσισε να κάνει σήμερα η επιτροπή ήταν να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει μια πιο έγκαιρη επιστροφή στον στόχο μας για τη σταθερότητα των τιμών».

Απόφαση η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε μείωση των επιτοκίων στο 1% ή και χαμηλότερα. Όπως δήλωσε: «Bασίζομαι στον Κέβιν Γουόρς αλλά έχει ένα πολύ σκληρό διοικητικό συμβούλιο, που έχει συσταθεί από πολλούς άλλους ανθρώπους και τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά. Δεν είναι κατάλληλα και μίλησα στον Κέβιν και του είπα “καλύτερα να ψηφίσεις με το διοικητικό συμβούλιο γιατί δεν θα έχει σημασία”. Το διοικητικό συμβούλιο είναι πολύ εχθρικό, είναι πολύ πολιτικοποιημένο, κάνουν λάθος πράγματα».

Νέος γύρος αύξησης επιτοκίων

Η στροφή της Fed έρχεται την ώρα που πολλές κεντρικές τράπεζες βρίσκονται επίσης σε διαδικασία αύξησης των επιτοκίων. Η αρχή έγινε τον Ιούνιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία από τότε έχει προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων.

  • Ιούνιος : 2,25%
  • Σεπτέμβριος : 2,5%

Πιο συγκρατημένη στάση κρατάει η Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία αποφάσισε να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο 3,75%, αν και υπήρξαν μέλη που τάχθηκαν υπέρ της αύξησης στο 4%.

Η Ιαπωνία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τα μηδενικά επιτόκια των προηγούμενων δεκαετιών με την κεντρική τράπεζα της χώρας να προετοιμάζεται για μια πιθανή νέα αύξηση του επιτοκίου στο 1,25% από 1%

Fed Μέση Ανατολή

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