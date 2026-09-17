Εισροή υδάτων σε καταμαράν – Σώοι οι 10 επιβαίνοντες

Σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι δέκα αλλοδαποί επιβαίνοντες καταμαράν ελληνικής σημαίας, στο οποίο σημειώθηκε εισροή υδάτων στη θαλάσσια περιοχή περίπου 9 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Σύρου.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα αλιευτικό, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση περισυλλογής των επιβαινόντων.

Δύο από τους επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σύρου, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ επιβιβάστηκαν στο αλιευτικό και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Νάξου.

Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ