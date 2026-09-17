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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση: Στο 31% η ΝΔ έναντι 16% της ΕΛΑΣ στην εκτίμηση ψήφου – Αρνητικά τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ λένε οι επτά στους 10

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Οι εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ και οι ανακοινώσεις που έκαναν κυριαρχούν στα ερωτήματα της νέας δημοσκόπησης της εταιρίας Marc, τα αποτελέσματα των οποίων προβλήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης από τον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1, το 27,8% των πολιτών τάσσεται υπέρ του σχηματισμού μίας αυτοδύναμης κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και το 27,1 επιθυμεί μία συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛ.Α.Σ. και μικρότερων αριστερών κομμάτων.

Το 9,6% των ερωτηθέντων προτείνει κυβερνητική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, το 31% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 14,9 τον Αλέξη Τσίπρα και το 8% τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 27,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το 14%, το ΠΑΣΟΚ μόλις 10,1%, το ΚΚΕ 6,5%, η Ελληνική Λύση 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,6%, η Φωνή Λογικής 2,9% όσο και το Μέρα25.

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 31%, η ΕΛ.Α.Σ. 16%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελληνική Λύση 7,2%, το ΚΚΕ 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα Δημοκρατίας από 5,5%.

Σε ερώτηση για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία, το 60% των πολιτών τη χαρακτηρίζει «θετική».

Δημοσκόπηση

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