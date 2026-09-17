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Γιαννακόπουλος για Μυστακίδη: Βρέθηκε ο άνθρωπος για να κάνει τον ΠΑΟΚ ξανά μεγάλη ομάδα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε μια τοποθέτηση με πολύπλευρα μηνύματα προχώρησε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» εξέφρασε την έκδηλη ικανοποίησή του για την επιστροφή του ΠΑΟΚ στο κορυφαίο ευρωπαϊκό προσκήνιο, εξαίροντας παράλληλα τη διοικητική και οικονομική συμπόρευση της ομάδας με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ωστόσο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν παραέλειψε να συνοδεύσει τα εύσημά του με μια αιχμηρή ατάκα προς πάσα κατεύθυνση. Υπογράμμισε την ανάγκη συνολικής ισχυροποίησης του εγχώριου ανταγωνισμού, κάνοντας αναφορά και στον Άρη, σημειώνοντας με νόημα πως το ελληνικό μπάσκετ οφείλει να παράγει πρωταγωνιστές και να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τις ευρωπαϊκές επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να διατηρείται στην κορυφή.

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Πριν κλείσω, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω πως έχει βρεθεί ένας άνθρωπος (σ.σ. για τον Αριστοτέλη Μυστακίδη», εκατομμύρια αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, αλλά που έχει βρεθεί ένας άνθρωπος να επενδύσει και να κάνει τον ΠΑΟΚ μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι και όπως ήταν ακόμη μεγαλύτερη πριν από κάποια χρόνια στον χώρο του μπάσκετ, βλέπουμε και τον Άρη να δυναμώνει.

Μακάρι, να υπάρξουν κι άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες ώστε το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης, να είναι κι άλλες ομάδες».

Για το γεγονός ότι κλήθηκε για πρώτη φορά ελληνική ομάδα:

«Είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε ελληνικές ομάδες, ώστε να κρατιέται το τουρνουά σε υψηλό επίπεδο. Έχουμε καλέσει και στο παρελθόν ελληνική ομάδα, αλλά δεν έγινε αποδεκτή η πρόσκληση».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος ΠΑΟΚ

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