Επίδομα έως 500 ευρώ στους πυροσβέστες με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025

Μετά από υπογραφή σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) δίνεται στους πυροσβέστες διοικητικό επίδομα το οποίο ξεκινά από τα 80 ευρώ και φτάνει τα 500, δηλαδή διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση και το επίπεδο ευθύνης.

Με την σχετική ΚΥΑ για τους πυροσβέστες καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος διοίκησης στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου 2025, προβλέποντας έτσι την καταβολή του επιδόματος αναδρομικά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Με την καταβολή του επιδόματος, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την καταβολή του επιδόματος διοίκησης σε στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που ασκούν καθήκοντα διοίκησης σε κεντρικές, περιφερειακές και ειδικές υπηρεσίες του Σώματος.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στάθηκε στη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη των πυροσβεστών.

«Η θέσπιση του επιδόματος διοίκησης για τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αποτέλεσε δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία σήμερα γίνεται πράξη. Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ολοκληρώνουμε τη διαδικασία και αναγνωρίζουμε έμπρακτα την αυξημένη ευθύνη που αναλαμβάνουν τα στελέχη που ασκούν καθήκοντα διοίκησης. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή και η στήριξή του αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με συνέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.