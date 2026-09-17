Γιώργος Μαζωνάκης: “Αν βοηθούσατε λίγο τα κανάλια ο Γιώργος θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας, τώρα είναι αργά” λέει ο πατέρας του

Εννέα ημέρες συμπληρώθηκαν σήμερα Πέμπτη από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η οικογένειά του εξακολουθεί να βιώνει τον ανείπωτο πόνο της απώλειας.

Ο πατέρας του, Μανώλης Μαζωνάκης, καθώς και η θεία του μίλησαν αποκλειστικά στο «Live News» για τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν μετά τον χαμό του τραγουδιστή.

«Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι, εδώ στον Μαραθώνα, σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Ειδικά η μαμά του Γιώργου. Το παιδί της έχασε. Δεν μπορούν ακόμα να συνέλθουν από το σοκ. Προσπαθούσαν εδώ και δύο χρόνια να τον βοηθήσουν, να τον σώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν και καταλαβαίνετε πως μπορεί να νιώθουν. Εγώ ήρθα να τους δω και να τους φέρω δύο πράγματα», δήλωσε η θεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Από την πλευρά του, ο Μανώλης Μαζωνάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του γιου του και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.

«Από τη μια πλευρά είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από την άλλη, ό,τι και να γίνει, το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της», ανέφερε αρχικά.

«Πώς είναι τα πράγματα; Να μιλήσω για να πω ότι αν βοηθούσατε λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας… Τώρα είναι αργά, τώρα είναι αργά», πρόσθεσε ο Μανώλης Μαζωνάκης.