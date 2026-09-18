Νίκος Ταχιάος: Το μετρό Θεσσαλονίκης “ανεβαίνει”, σύντομα θα λειτουργεί και το “tap and pay”

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Θήτα FM Θεσσαλονίκης και στον δημοσιογράφο Βαγγέλη Μωυσή, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε στη σημερινή εικόνα λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και στην πορεία προετοιμασίας της επέκτασης προς τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η χρήση του Μετρό αυξάνεται συνεχώς, αλλά και ότι υπάρχουν περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερη συμβολή του στη βελτίωση της κυκλοφορίας. Όπως εξήγησε, ο στόχος αυτός θα ενισχυθεί περαιτέρω με την αναδιάρθρωση του δικτύου λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ ώστε αυτές να τροφοδοτούν το Μετρό, κάτι που προϋποθέτει διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων κομίστρου.

Ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα πολύπλοκο εγχείρημα. Υπενθύμισε ότι ο σχεδιασμός του Μετρό Θεσσαλονίκης ξεκίνησε στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 2000, γύρω στο 2004, όταν κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον να περιληφθεί στη σύμβαση κατασκευής της βασικής γραμμής. Σημείωσε πάντως ότι στη σύμβαση της επέκτασης προς την Καλαμαριά έχουν ήδη προβλεφθεί συστήματα που θα επιτρέψουν σύντομα με την επέκτασή τους, τη λειτουργία του «tap and pay», ώστε ο επιβάτης να μπορεί να χρησιμοποιεί την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του, τόσο στο Μετρό όσο και στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε σαφές ότι το έργο της επέκτασης στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Όπως ανέφερε, η χάραξη της επέκτασης, σε ορίζοντα τριακονταετίας, έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και έχει παρουσιαστεί δημόσια, ενώ μέσα από ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση πρόδρομων εργασιών, επικαιροποιούνται και συμπληρώνονται οι μελέτες χωροθέτησης των σταθμών και χάραξης της σήραγγας. Πρόσθεσε, επίσης, πως προχωρά η μελέτη κόστους – οφέλους, που τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του έργου και ότι αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Ο κ. Ταχιάος εξήγησε ότι η υλοποίηση της επέκτασης δεν μπορεί να υποστηριχθεί μόνο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς οι απαιτούμενοι πόροι είναι πολύ υψηλοί και το ίδιο πρόγραμμα καλείται ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσει και μικρότερα έργα και επεμβάσεις συντήρησης υποδομών σε όλη τη χώρα. Για τον λόγο αυτό, η μελέτη κόστους – οφέλους αποτελεί το βασικό εργαλείο για διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση ύψους πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, ενώ διερευνάται παράλληλα και το ενδεχόμενο δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το ζήτημα συζήτησε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών με τον Επίτροπο Μεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος έχει και ο ίδιος εμπειρία του έργου από τη θητεία του ως Περιφερειάρχης. «Εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχαμε μετρό στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταχιάος, «κάτι στο οποίο συμφώνησε και ο κ. Τζιτζικώστας».

Σχετικά με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, ο Υφυπουργός εκτίμησε ότι το έργο θα μπορούσε να συμβασιοποιηθεί στη διάρκεια της τετραετίας της επόμενης κυβέρνησης, ώστε να ακολουθήσει και η έναρξη των εργασιών. Σημείωσε όμως, ότι αυτό είναι το καλό σενάριο και ότι η ακριβής εξέλιξη εξαρτάται και από τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας. Ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε ότι η Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη αποτελεί τη σαφή προτεραιότητα του σχεδιασμού της σημερινής κυβέρνησης για νέα έργα Μετρό και ερωτηθείς για την επέκταση προς το αεροδρόμιο επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα, αλλά πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθούν περισπασμοί που θα αποσπάσουν την προσοχή ή πόρους από το έργο των βορειοδυτικών δήμων.