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Ιταλία: Μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε καθηγήτρια σε σχολείο της Ρώμης – Ήθελε να το μεταδώσει live στο Telegram

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THESTIVAL TEAM

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Ένας μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε σήμερα το πρωί καθηγήτριά του σε γυμνάσιο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Ο ανήλικος δράστης πρώτα επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια την μαχαίρωσε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και, όπως έγινε γνωστό, έχει υποστεί βαρύ σοκ, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Ο δεκατριάχρονος προσπάθησε να τραβήξει την σκηνή με το κινητό του τηλέφωνο και να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram στο διαδίκτυο. Κατάφεραν να τον μπλοκάρουν συμμαθητές του και αμέσως μετά στο σχολείο έφτασαν άνδρες και γυναίκες των καραμπινιέρων.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι το πρώτο βίαιο συμβάν αυτού του είδους που καταγράφεται στην Ιταλία παρά τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί, με τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλου έξω από πολλά σχολικά συγκροτήματα της χώρας.

Ιταλία

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