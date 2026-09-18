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Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο ο 17χρονος που κατέρρευσε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής

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Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, στη Θεσσαλονίκης, ο 17χρονος μαθητής που έχασε τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί έξω από σχολείο, στη Χαλκιδική.

Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο ανήλικος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε έξω από αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ από την πτώση του στο έδαφος τραυματίστηκε και στο κεφάλι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 17χρονος εμφάνισε και επιληπτικά επεισόδια.

Ο μαθητής διεκομίσθη αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στην στεφανιαία μονάδα του νοσοκομείου.

Χαλκιδική

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