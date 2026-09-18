Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός ομολόγησε ότι “έσπειρε ανέμους” κλείνοντας τους λιγνίτες, χωρίς να κάνει σωστή ενεργειακή διαχείριση

Κριτική στον πρωθυπουργό για το θέμα της ενέργειας ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ειδικότερα, ισχυρίζεται με σημερινή δήλωσή του: «Σήμερα ο πρωθυπουργός ομολόγησε ότι “έσπειρε ανέμους” κλείνοντας τους λιγνίτες, χωρίς να κάνει σωστή ενεργειακή διαχείριση. Παραδέχτηκε ότι έρχονται “θύελλες”, επιβεβαιώνοντας έτσι αυτά που του λέγαμε στη Βουλή από το 2019 για όσα συμβαίνουν σήμερα και για τα οποία μας αποκαλούσε “ψεκασμένους”. Τα ολέθρια αποτελέσματα της πολιτικής Μητσοτάκη, που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός, τεκμηριώνουν ότι ο πρωθυπουργός είτε είναι αποτυχημένος, είτε είναι “ψεκασμένος”».