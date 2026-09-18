ΚΚΕ: Να ακυρωθεί η συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”

Ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα» κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Το ΚΚΕ ζητά, μεταξύ άλλων, την ακύρωση της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας–Ισραήλ, την κατάθεση του πλήρους περιεχομένου της στη Βουλή και την αποσαφήνιση των όρων που αφορούν τον επιχειρησιακό και τεχνικό έλεγχο του συστήματος.

Στην ερώτηση αναφέρεται ότι η συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ύψους 3,035 δισ. ευρώ, υπογράφηκε στις 31 Αυγούστου 2026 στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, το πρόγραμμα «συνδέει ακόμη πιο στενά τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με την πολεμική βιομηχανία και τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς του Ισραήλ», ενώ εξυπηρετεί και τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ για την προστασία στρατιωτικών υποδομών που βρίσκονται στην Ελλάδα.

«Δεν πρόκειται για μια απλή εμπορική προμήθεια οπλικών συστημάτων, αλλά για ένα ακόμη βήμα στρατηγικής και στρατιωτικής σύμπραξης, σε μια περιοχή όπου οξύνονται επικίνδυνα οι ανταγωνισμοί και οι πολεμικές συγκρούσεις», σημειώνεται στην ερώτηση.

Οι αναφορές στους πολέμους και στις στρατιωτικές υποδομές

Το ΚΚΕ συνδέει τη συμφωνία με τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης και γενίκευσής τους.

Όπως υποστηρίζει, η εμπλοκή της Ελλάδας, μέσω της χρήσης αμερικανικών βάσεων και άλλων στρατιωτικών υποδομών, της διάθεσης μέσων και εξοπλισμών και της συμμετοχής σε στρατηγικές συμφωνίες, αυξάνει τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό.

Κατά την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, η πολιτική αυτή ενδέχεται να μετατρέψει κρίσιμες υποδομές, ακόμη και περιοχές με μεγάλο πληθυσμό, σε στόχους αντιποίνων. Για τον λόγο αυτό ζητά ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τα στοιχεία που διαθέτει η κυβέρνηση για πιθανή στοχοποίηση ελληνικών στρατιωτικών και κρίσιμων υποδομών.

Τα ερωτήματα για τον έλεγχο του συστήματος

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου της «Ασπίδας του Αχιλλέα», το οποίο χαρακτηρίζεται στην ερώτηση ως η «καρδιά» του συνολικού προγράμματος.

Το ΚΚΕ ζητά να διευκρινιστεί ποιος θα έχει τον επιχειρησιακό και τεχνικό έλεγχο του συστήματος, ποιος θα διαθέτει τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού και ποια δικαιώματα πρόσβασης, ελέγχου και τροποποίησης θα έχει το ελληνικό κράτος.

Παράλληλα, ζητά να δοθούν στη Βουλή όλοι οι όροι που αφορούν τη λειτουργία, τη συντήρηση, την αναβάθμιση και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος.

Τι ζητά το ΚΚΕ από την κυβέρνηση

Με την ερώτησή της, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καλεί τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να ενημερώσει τη Βουλή για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε: