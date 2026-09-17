Χωρίς νερό για έξι ώρες αύριο περιοχές τριών Δήμων στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Χωρίς νερό για έξι ώρες θα μείνουν αύριο περιοχές τριών Δήμων στην ανατολική Θεσσαλονίκη, λόγω εργασιών από την ΕΥΑΘ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται την Παρασκευή 18/9/2026 από τις 10:00 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης δικλείδας Φ300 στη συμβολή των οδών Αναξιμάνδρου – Βεργίνας και δικλείδων Φ150, Φ200 στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου – Υψηλάντου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης:

α) Στην περιοχή της Χαριλάου που περικλείεται από τις οδούς Κανάρη – Αναξιμάνδρου – Γαλάτειας – Υψηλάντου – Παπαναστασίου και στην περιοχή της Κάτω Τούμπας που περικλείεται από τις οδούς Μπότσαρη – Παπάφη – Κανάρη του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και στις παρακείμενες οδούς.

β) Στην περιοχή Πυλαιώτικα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

γ) Στις περιοχές Βότση και Αγ. Παντελεήμονας του Δήμου Καλαμαριάς.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΥΑΘ.