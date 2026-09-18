Φωτιά στη Μεσσηνία: Καίει στο Ψάρι, σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 13:15, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Μεσσηνία κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Οιχαλίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.