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Χαλκιδική: 17χρονος έχασε τις αισθήσεις του έξω από σχολείο – Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης διεκομίσθη σήμερα το πρωί ένας 17χρονος, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του έξω από σχολείο σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο ανήλικος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε έξω από αυτό.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται.

Χαλκιδική

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