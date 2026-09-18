Χαλκιδική: 17χρονος έχασε τις αισθήσεις του έξω από σχολείο – Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο
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THESTIVAL TEAM
Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης διεκομίσθη σήμερα το πρωί ένας 17χρονος, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του έξω από σχολείο σε περιοχή της Χαλκιδικής.
Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο ανήλικος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε έξω από αυτό.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται.
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