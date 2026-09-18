ΠΑΣΟΚ για Πλεύρη: Να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη γνωριμία του με τους δύο γιατρούς στο Κολωνάκι

Για «υπόθεση πολύ σοβαρή» και ερωτήματα που ανακύπτουν και ζητούν απαντήσεις, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του με την οποία σημειώνει ότι «όπως αποδεικνύεται» η γνωριμία του υπουργού Θάνου Πλεύρη με τους δυο κατηγορούμενους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη «είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου ”Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο”».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι «ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις».

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «από τις πρώτες μέρες της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δυο κατηγορούμενους ιατρούς όταν μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής» και προσθέτει ότι «έκτοτε -όπως δήλωσε δημόσια- είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «όμως όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου ”Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο”» και ότι «μάλιστα ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου».

Υπό τα παραπάνω δεδομένα το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις».

«Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, ζητούν απαντήσεις», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επισυνάπτει στην ανακοίνωση του την «αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών του σωματείου ”Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ