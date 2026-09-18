Τρινκιέρι: Θα στείλω τον Καλάθη να κάνει λέι απ στις 7 το πρωί

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Παρτίζαν, με τον Μάρκους Φόστερ να εκτελεί στην εκπνοή και να χαρίζει στον Δικέφαλο ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στο T-Center.

Η εικόνα της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι άφησε ικανοποιημένο τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος παρουσιάστηκε με αρκετά κέφια μετά το φινάλε της αναμέτρησης. Ο ίδιος, πάντως, έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, ξεκαθαρίζοντας πως το αποτέλεσμα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή την περίοδο, καθώς ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας.

Παράλληλα, ο Τρινκιέρι στάθηκε στη νοοτροπία που θέλει να χτίσει η ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά στους Φόστερ, Χουγκάζ, Όσμαν και Χάτζινς. Μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τον Νίκο Χουγκάζ για τα χαμένα λέι απ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι:

«Για τον ΠΑΟΚ αυτή η νίκη δεν σημαίνει τίποτα. Είναι προετοιμασία ακόμα για εμάς. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Είναι ακόμα ένα παιχνίδι που δεν θέλαμε να χάσουμε. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε, σε διαφορετικές πτυχές, στην άμυνα και στην επίθεση. Η προετοιμασία για μένα είναι τα στάνταρ και η νοοτροπία. Χτίζουμε τη νοοτροπία μας.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι τρελοί. Δεν χρειάζονται αυτές τις νίκες για να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε. Είμαι προπονητής της ομάδας με αυτόν τον κόσμο. Ομάδες όπως αυτή, με αυτόν τον κόσμο, σε φέρνουν πέρα από τα όριά σου.

Ο Νικ έχασε κάποια λέι απ. Αύριο στις 7 το πρωί θα πρέπει να πάει στο γήπεδο για να κάνει λέι απ».

Σχόλιο για τον Φόστερ: «Αλληλούια».

Στη συνέχεια σημείωσε:

«Μου αρέσει να προπονώ την ομάδα μου, να την κάνω καλύτερη. Αυτή είναι η δουλειά μου. Γιατί δεν μιλάμε για τον Χουγκάζ; Ήταν σημαντικός στην επίθεσή μας. Ο Τσέντι είναι ο Τσέντι. Ο Χάτζινς ήταν εξαιρετικός. Είναι ομαδικό το άθλημα.

Έχουμε τη φιλοδοξία να συγκριθούμε με τους αιωνίους, αλλά θέλουμε πρώτα να ανταγωνιζόμαστε με τον εαυτό μας, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι. Θα ήταν εξωπραγματικό να ανταγωνιζόμαστε με αυτούς. Έχουμε δρόμο. Σε κάποιες στιγμές με την Παρτίζαν ήταν δύσκολα στο physicality. Θέλω να φτάσω σε όνειρα».