Πειθαρχική δίωξη στον Ηρακλή για την αιχμηρή ανακοίνωση μετά το ματς με τον Ατρόμητο

Σε πειθαρχική διαδικασία έμπλεξε η ΠΑΕ Ηρακλής, καθώς ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος της «κυανόλευκης» ΠΑΕ.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, η εξέλιξη έγινε γνωστή από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και, σύμφωνα με τα δεδομένα, αφορά την τοποθέτηση του Ηρακλή για την διαιτησία μετά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Γηραιός είχε εκδώσει αιχμηρή ανακοίνωση, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τις αποφάσεις της αναμέτρησης. Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών είχε βρεθεί η ακύρωση γκολ του Ηρακλή, με την ΠΑΕ να υποστηρίζει πως επρόκειτο για κανονικό τέρμα και πως η συγκεκριμένη απόφαση της στέρησε δύο πολύτιμους βαθμούς.

Η διοίκηση του Ηρακλή είχε στρέψει τα πυρά της τόσο προς τον διαιτητή της αναμέτρησης όσο και προς τον διαιτητή VAR. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για «κλοπή» βαθμών και υποστήριξε ότι υπήρξε σκοπιμότητα στην απόφαση για την ακύρωση του γκολ.

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΠΑΕ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει δύσκολες συνθήκες κατά τη διάρκεια της σεζόν, ενώ ζήτησε την απομάκρυνση των δύο διαιτητών από τους πίνακες, χαρακτηρίζοντάς τους «επικίνδυνους» και υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν και άλλες αναμετρήσεις.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ληστεία της χρονιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα διεπράχθη την 4η αγωνιστική στο παιχνίδι μεταξύ ΗΡΑΚΛΗ και Ατρόμητου. Δεν περιμέναμε να πάρουμε ούτε τα σπόρια.

Δεν περιμέναμε όμως να μας κλέψουν με τόσο προκλητικό τρόπο 2 ολόκληρους βαθμούς μια πολύτιμη νίκη ακυρώνοντας ένα κανονικότατο γκολ και αυτό έγινε με σκοπιμότητα από τον άνθρωπο του Βαρ Ζαμπαλα και τον διαιτητή Κατόπη ο οποίος συνυπέγραψε την κλοπή. Κατανοούμε ότι θα περάσουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά γιατί από την πρώτη αγωνιστική διακριτικά πήραμε το μήνυμα.

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ενοχλεί. Ζητάμε από τον κ. Λανουα την απομάκρυνση των δύο. Ζητάμε να τους κόψει την διαιτησία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι διότι θα ξανα επιχειρήσουν και σε άλλο παιχνίδι αλλοίωση αποτελέσματος».