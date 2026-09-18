Απίθανος Τζέντι Όσμαν: Πέτυχε τους 15 από τους 26 πόντους του ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο με την Παρτιζάν

Τζέντι Όσμαν ο… ηγέτης του ΠΑΟΚ! Ο Τούρκος φόργουορντ, δείχνει με το «καλημέρα» ότι θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο του «δικεφάλου», αφού στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με την Παρτίζαν για το «Παύλος Γιαννακόπουλος», απέδειξε τον λόγο για τον οποίο οι «ασπρόμαυροι» έκαναν τόσο μεγάλη επένδυση πάνω του!

Με το σκορ στο 30-26 υπέρ της Παρτίζαν στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ο Όσμαν, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς πέτυχε τους 15 πόντους της ομάδας του Τρινκέρι, με 3/3 διποντα, 1/1 τρίποντο, 6/8 βολές, 18 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης!