Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για την 62χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοείται στη Ζάκυνθο

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας, η οποία αγνοείται στην ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά Ζακύνθου.

Οι συντονισμένες έρευνες των τοπικών αρχών δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν στην περιοχή, εξετάζοντας κάθε πιθανό σημείο όπου ενδέχεται να έχει κινηθεί η αγνοούμενη.

Η 62χρονη εθεάθη για τελευταία φορά νωρίς το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε. Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων της περιοχής φέρεται να την καταγράφει να περπατά στο κέντρο του Αλυκανά, έως περίπου τις 10:00 το πρωί.

Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν δυνάμεις από το Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών, η 6η ΕΜΑΚ Πατρών με τον εκπαιδευμένο σκύλο «Αύρα», η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, καθώς και η Πολιτική Προστασία Π.Ε Ζακύνθου, με τη χρήση drone.

«Μια γυναίκα ήρθε στην είσοδο και με ρώτησε αν περνάει ο δρόμος απέναντι από το ποτάμι»

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr, χθες υπήρξαν νέες μαρτυρίες από κατοίκους που ανέφεραν ότι την είδαν κοντά στο ρέμα «Τσιρογιάννη». Ως εκ τούτου, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ και η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου αποφάσισαν να εντείνουν εκεί τις έρευνές τους, ενώ παράλληλα ελέγχουν εξονυχιστικά όλα τα πιθανά σημεία στα οποία μπορεί να έχει πάει.

Ο κ. Κώστας Κοντός, ο οποίος διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή του Αλυκανά, είναι ίσως ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που έχουν δει τη γυναίκα. «Μια γυναίκα ήρθε στην είσοδο και με ρώτησε αν περνάει ο δρόμος απέναντι από το ποτάμι. Της είπα όχι και έφυγε. Τώρα που πήγε δεν ξέρω… Είχε τα χαρακτηριστικά που μου έδειξαν, πάνε 3-4 μέρες και άκουσα ότι έχει εξαφανιστεί».

Drone της πολιτικής προστασίας και σκύλος της ΕΜΑΚ συνδράμουν στις έρευνες

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αλυκανά, κ. Σπύρος Τουρίκης, σημείωσε ότι σαρώνουν την περιοχή «σπιθαμή προς σπιθαμή», ενώ, όπως ανέφερε, την περίμεναν να αναχωρήσει για tour με γκρουπ, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ: «Ψάχνουμε. Έχουν έρθει οι άνθρωποι της ΕΜΑΚ εδώ και ψάχνουμε τη γυναίκα. Πήγαμε στη θέση στο ποτάμι που είναι ένα σημείο που μπορεί να πήγε. Τη χάσαμε από την παραλία. Πήρε τον παράδρομο του ποταμού, όπως δείχνουν οι κάμερες των καταστημάτων και των δωματίων και ευελπιστούμε να είναι κάπου εδώ κοντά. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Ψάξαμε και την Τετάρτη, ήρθε και το drone της πολιτικής προστασίας, η αστυνομία, ήρθαν δυο άτομα από την ΕΜΑΚ με σκυλί, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν μας δώσανε περισσότερες πληροφορίες. Μόνο ότι την περιμένανε, έπρεπε δηλαδή να έχει ταξιδέψει με group να φύγει και δεν πήγε ποτέ». Το υπερσύγχρονο μη επανδρωμένο αεροσκάφος διαθέτει θερμική κάμερα και «σαρώνει» την ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εντοπίσει οποιοδήποτε ίχνος ώστε να βρεθεί η γυναίκα από τη Ρουμανία.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολη περιοχή»

Η Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κ. Μαρία Μουζάκη, τόνισε αρχικά: «Από την Τετάρτη το πρωί ζητήθηκε η συνδρομή μας και ξεκινήσαμε άμεσα την έρευνα. Ο λόγος που συμμετέχουμε είναι γιατί η υπηρεσία μας διαθέτει εξελιγμένα εργαλεία, drone που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό αγνοουμένων. Tο δικό μας μηχάνημα έχει και τη δυνατότητα να εντοπίσει -εάν βέβαια είναι στη ζωή -οποιοδήποτε οργανισμό. Ήδη οι έρευνες γίνονται τακτικά. Με τη βοήθεια της 6ης ΕΜΑΚ που έχει έρθει από την Πάτρα και του σκύλου, τον οποίον έχουν φέρει μαζί τους, συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλά σημεία και παρόλο που δεν έχει βουνά, ώστε να είναι δύσκολη η ανάβαση, παρόλα αυτά είναι δύσκολα τα σημεία. Και στο ποτάμι του Τσιρογιάννη κάνουμε έρευνες. Εάν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσουμε και το υποβρύχιο drone που διαθέτουμε, γιατί υπάρχει μια σκέψη μήπως βρίσκεται εκεί, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Όλοι ευχόμαστε για το καλύτερο».

«Είχε έρθει μόνη της για διακοπές, είχε κλείσει να πάει σε tour αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ»

Η κ. Μουζάκη έδωσε και περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες της εξαφάνισής της: «Η επίσημη εξαφάνιση ήταν το βράδυ της Τρίτης. Ξεκίνησε πρώτα το Αστυνομικό Τμήμα Κατασταρίου να κάνει τις έρευνες και νωρίς το πρωί την Τετάρτη επικοινώνησε μαζί μας ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος για να βοηθήσουμε και εμείς. Τότε δηλώθηκε επίσημα. Υπάρχει η τελευταία εικόνα αυτής της γυναίκας από τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου που διέμενε και ήταν το Σάββατο το πρωί πολύ νωρίς, σύμφωνα τουλάχιστον με τα λεγόμενα των υπαλλήλων εκεί. Είχε κλείσει να πάει σε tour γύρω από το νησί, αναχώρησε από το ξενοδοχείο αλλά ποτέ δεν εμφανίστηκε σε αυτό το ταξιδιωτικό γραφείο. Ήταν μόνη της στη Ζάκυνθο. Είχε έρθει μόνη της για διακοπές και μόνη της έκανε και τις περιηγήσεις. Είχε κλείσει, σύμφωνα με τα δεδομένα του ξενοδοχείου τρεις εκδρομές για να κάνει τις μέρες που υπολείπονταν για τις διακοπές της, αλλά από το Σάββατο πρωί δεν εμφανίστηκε ποτέ σε αυτό το γραφείο. Η επίσημη όμως δήλωση προς την αστυνομία έγινε την Τρίτη το βράδυ».

Κλείνοντας, η κ. Μουζάκη επισήμανε ότι εξετάζονται όλα τα πιθανά στοιχεία που θα μπορούσαν να υποδηλώσουν πού βρίσκεται η 64χρονη: «Από τις έρευνες που έκανε το αστυνομικό τμήμα Κατασταρίου σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά, ψάχνοντας τις κάμερες από τα πιθανά σημεία τα οποία μπορεί να έχει περάσει, η τελευταία κάμερα που την έχει “πιάσει” ήταν μεταξύ των δύο ξενοδοχείων. Έτσι όπως φάνηκε κατευθυνόταν προς τη θάλασσα, αλλά υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής ότι δεν την είδαν προς τα εκεί αλλά στην αντίθετη πλευρά του δρόμου και στις περιοχές γύρω από το ποτάμι του Τσιρογιάννη».