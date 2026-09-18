“Μαχήτρια ως το τέλος, για εμάς θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας”: Ο Γιώργος Παπανδρέου αποχαιρετά με συγκίνηση τη μητέρα του

Την αγαπημένη του μητέρα, Μαργαρίτα Παπανδρέου, που άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα Παρασκευή, αποχαιρετά ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

Μέσα από ανάρτησή του ο Γιώργος Παπανδρέου μιλά με συγκινητικά λόγια για τη μητέρα του Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι είχε «βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί.

Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών.

Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.

Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο, την Κυριακή 20/9, στις 10πμ».