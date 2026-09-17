Κοντογεώργης: Η ελληνική οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο, θα στηρίξουμε τους συμπολίτες μας

Σε μια εφ’ όλης της ύλης, ωριαία συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Meganews104,6, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης μίλησε αναλυτικά για τις δυσκολίες στην οικονομία λόγω της διεθνούς συγκυρίας.

Όπως σημείωσε, υπήρχε η ελπίδα για ύφεση στον Περσικό Κόλπο, αλλά αυτή δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκε -κι αυτό έχει αντανάκλαση στην παγκόσμια οικονομία.

Όμως, τόνισε, η ελληνική οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο και θα στηρίξει τους πολίτες. Αναγνωρίζοντας δε, τις δυσκολίες -με διαβάθμιση- και παρά τους κλυδωνισμούς, η ελληνική οικονομία είναι από τις λίγες που έχει να επιδείξει ανάπτυξη.

Ενώ για τις τιμές στα καύσιμα, προφανώς θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, για την οποία θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην αποψινή συνέντευξή του στην ΕΡΤ για να εξειδικεύσει στη συνέχεια το Υπουργείο Οικονομικών, προανήγγειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Στα εκλογικά σενάρια ο Θ. Κοντογεώργης επέμεινε στην κυβερνητική επιδίωξη για επίτευξη της αυτοδυναμίας, «συγχρόνως όμως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος», ανέφερε και διερωτήθηκε αν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να παραιτείται ο αρχηγός του πρώτου κόμματος όταν συμμετέχει σε σχήματα συνεργασίας.

Επιπλέον, συνέχισε, οι πολίτες έχουν θετική αναμονή από την κυβέρνηση. Πιστεύουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης έχει σχέδιο, στον αντίποδα δεν γνωρίζουν το σχέδιο των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Σε άλλο σημείο, για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά είπε πως ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, που ήξερε να πιέζει για αυτό που έπρεπε να γίνει, ακόμη στο σύνολό της η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν μια καλή κυβέρνηση. (Υπενθυμίζεται ότι ο Θ. Κοντογεώργης ήταν σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών επί κυβερνήσεως Σαμαρά). Η απομάκρυνση, πάντως, του πρώην πρωθυπουργού από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν αναπόφευκτη, στο βαθμό που εκείνος έφθασε να θίγει, και με χαρακτηρισμούς σημείωσε, τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σημείωσε.

Ταυτόχρονα παρατήρησε ότι τα κόμματα για να μακροημερεύσουν, πρέπει να ικανοποιούν κάποια κοινωνική επιταγή. Αντιθέτως, προσωποκεντρικά κόμματα δεν αντέχουν στον χρόνο, υποστήριξε.

Ερωτηθείς για το θέμα της woke ατζέντας, ξεκαθάρισε εν πρώτοις ότι η πολιτική ισότητα στον γάμο δεν είναι woke ατζέντα. Η κυβέρνηση δεν είχε και δεν έχει woke ατζέντα, υπογράμμισε διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει σχέση με τις εξαλλοσύνες που γίνονται σε άλλες χώρες.

Στη συνέντευξη παρενέβη τηλεφωνικά πολύτεκνος από το νομό Τρικάλων, που παρέθεσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει: εδώ ο Θ. Κοντογεώργης επιχειρηματολόγησε ότι πρώτη φορά μια κυβέρνηση ασχολείται με την πολυτεκνία.

Ενώ ανέπτυξε, τέλος, και το κυβερνητικό σχέδιο για την περιφέρεια: εν προκειμένω, ο εθνικός στόχος είναι σε κάθε τόπο να υπάρχουν οι δυνατότητες να μείνει εκεί ο ντόπιος και να κάνει την οικογένειά του.

Το μέλλον της Ελλάδας θα χτιστεί στην περιφέρεια, δήλωσε με έμφαση κλείνοντας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ με την ταυτόχρονη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση ό,τι μπορεί, θα το κάνει.