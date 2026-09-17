Με τον Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 10.30 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Ο πρωθυπουργός στις 13.00 θα συναντηθεί με τον βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, στο Μέγαρο Μαξίμου.