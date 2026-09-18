Πλεύρης: Τυπική σχέση είχα με τον Θεοδωρόπουλο, στα σωματεία και τα συνέδρια υπάρχει διαφορετικός κόσμος

Ο Θάνος Πλεύρης απάντησε στο ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας το για «σπέκουλα», μετά τις αιχμές της Χαριλάου Τρικούπη για τη γνωριμία του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και τη συμμετοχή τους στο ίδιο σωματείο το 2012.

Ο κ. Πλεύρης υποστηρίζει ότι η σχέση του με τον Θεοδωρόπουλο ήταν τυπική και ξεκαθαρίζει ότι η γνωριμία του μαζί του ως γιατρού ξεκίνησε το 2016, όταν τον επισκέφθηκε για προσωπικό θέμα υγείας.

«Το ΠΑΣΟΚ εδώ πάει να κάνει μια σπέκουλα» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας στο meganews radio.

Ο Θάνος Πλεύρης επέμεινε ότι ο ίδιος είχε αποκαλύψει εξαρχής το βασικό στοιχείο: ότι γνώριζε προσωπικά τον γιατρό, ότι είχε υπάρξει ασθενής του και ότι μετά το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη επικοινώνησε μαζί του για να μάθει τι είχε συμβεί.

«Τι μου προσάπτει το ΠΑΣΟΚ; Ότι εγώ δεν είπα το 2016 και είπα το 2012; Το μείζον είναι ότι εγώ έχω σχέση μαζί του και τον πήρα τηλέφωνο» ανέφερε.

«Το σωματείο δεν λειτούργησε»

Απαντώντας ειδικά στην αναφορά του ΠΑΣΟΚ για το 2012, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι βρέθηκαν στο ίδιο σωματείο μαζί με δεκάδες ακόμη πρόσωπα, χωρίς να υπάρξει στη συνέχεια συνεργασία ή ουσιαστική δράση.

«Το συγκεκριμένο σωματείο δεν ανήκει στον Θεοδωρόπουλο. Αποτελείται από πολλά άτομα. Είναι ένα σωματείο 20 μελών, ενώ η διοίκησή του αποτελείται από πέντε πρόσωπα. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς προσπαθεί να μου προσάψει το ΠΑΣΟΚ; Ότι είπα πως τον γνώρισα το 2016 και όχι το 2012; Η σχέση μου μαζί του ήταν μια τυπική, αγαθή σχέση. Στα σωματεία υπάρχει ένας διαφορετικός κόσμος ανθρώπων και το συγκεκριμένο σωματείο δεν λειτούργησε όπως παρουσιάζεται» ανέφερε.

Ο Θάνος Πλεύρης επέμεινε ότι ο ίδιος είχε αποκαλύψει εξαρχής το βασικό στοιχείο: ότι γνώριζε τον γιατρό, ότι είχε υπάρξει ασθενής του και ότι μετά το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη επικοινώνησε μαζί του για να μάθει τι είχε συμβεί.

«Από το 2016 τον γνωρίζω ως γιατρό»

Ο Θάνος Πλεύρης διαχώρισε τη συμμετοχή τους στο ίδιο σωματείο από τη μετέπειτα σχέση γιατρού – ασθενούς. «Από το 2016 τον γνωρίζω ως γιατρό. Έχει υπάρξει γιατρός μου», είπε, προσθέτοντας: «Από το 2012 έως το 2016 τι σχέση έχει με το 2026;» ειπε.

Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί θα είχε λόγο να αποκρύψει κάτι, από τη στιγμή που ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για τη γνωριμία τους και για το τηλεφώνημα που έκανε μετά το περιστατικό.

«Το 2012 τον ήξερα μέσω του σωματείου, τον γνώριζα ως όνομα, γνώριζα ότι ήταν γιατρός, αλλά η προσωπική μου επαφή μαζί του ως γιατρού έγινε το 2016. Δεν μου πρότεινε ποτέ τέτοιου είδους θεραπείες και δεν γνώριζα καν ότι γίνονταν τέτοιες θεραπείες» ανέφερε.

Ο κ. Πλεύρης απάντησε και στο ερώτημα του ΠΑΣΟΚ εάν γνώριζε για τις θεραπείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Όπως είπε, στον ίδιο ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν πρότεινε ποτέ αντίστοιχη θεραπεία. «Εμένα ό,τι συμβουλή μου έδωσε ο Θεοδωρόπουλος ήταν σωστή. Ούτε μου πρότεινε ποτέ τέτοια θεραπεία. Σε άλλους μπορεί να πρότεινε, δεν το ξέρω», ανέφερε.

Στη συνέχεια έστρεψε τα πυρά του προς το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος το συνέδριο στο οποίο είχε παρουσιαστεί η επίμαχη θεραπευτική προσέγγιση.

«Το ΠΑΣΟΚ τελειώνει και κάνει μια ερώτηση: ήξερες για τις θεραπείες; Και απαντώ ευθέως», είπε.

Και πρόσθεσε, αναφερόμενος στον ομότιμο καθηγητή Γιάννη Τούντα: «Ποιος ήταν ο καθηγητής του συνεδρίου; Ο κ. Τούντας. Δεν ήταν, μεταξύ άλλων, πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ, επί Γεωργίου Παπανδρέου; Έρχεται το ΠΑΣΟΚ να πει αν ήξερα εγώ;».

Ο Θάνος Πλεύρης επανέλαβε τέλος ότι το τηλεφώνημά του στον Ηλία Θεοδωρόπουλο έγινε σε χρονικό σημείο κατά το οποίο, όπως είπε, «δεν του είχαν προσάψει την οποιαδήποτε κατηγορία».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με σχετικά έγγραφα στην οποία υποστήριζε ότι η γνωριμία του υπουργού με το ζευγάρι χρονολογείται από το 2012.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Από τις πρώτες μέρες της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δυο κατηγορούμενους ιατρούς όταν μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής.



Έκτοτε –όπως δήλωσε δημόσια – είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. Όμως όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο».



Μάλιστα ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του

σωματείου.



Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.



Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, ζητούν απαντήσεις».

Το έγγραφο