Θηρίο για Γιώργο Μαζωνάκη: Οι άνθρωποι έχουν να πουν πολύ καλά λόγια, αρκεί να πεθάνεις πρώτα

Το Θηρίο, ράπερ και πρώην συνεργάτες των Goin’ Through, θέλησε να μοιραστεί δημοσίως τη γνώμη του για το πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά τον θάνατό του.

Έτσι ο γνωστός καλλιτέχνης, που τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το τατουάζ και έκανε καριέρα ως Θηρίο, αλλά το πραγματικό του όνομα είναι Κώστας Δράκουλας, έκανε σήμερα μια ανάρτηση στο Instagram και έγραψε δύο λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο γνωστός ράπερ δημοσίευσε μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη και εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τις εκδηλώσεις αγάπης και τα όμορφα λόγια που έχουν ακουστεί για τον αδικοχαμένο τραγουδιστή μετά τον θάνατό του.

«Οι άνθρωποι έχουν να πουν πολύ καλά λόγια για εσένα, αρκεί να πεθάνεις πρώτα όμως!!!», έγραψε στην ανάρτησή του το Θηρίο.