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ΠΑΟΚ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Παβλένκα

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το ματς με τον Παναιτωλικόκαι ο Γίρι Παβλένκα επέστρεψε στις προπονήσεις για να δηλώσει «παρών» για την αναμέτρηση.

Ο Παβλένκα απουσίαζε από τις τελευταίες προπονήσεις του ΠΑΟΚ λόγω ενοχλήσεων, μετά το χτύπημα που δέχθηκε από τον Ράσιτς στο ντέρμπι με τον Άρη, όμως πλέον είναι καλά και συμμετείχε κανονικά στο κανονικό πρόγραμμα.

Το ματς του Δικεφάλου με τους Αγρινιώτες θα είναι το τελευταίο πριν τη διακοπή και ο Αλέσιο Λίσι θέλει να δει την ομάδα του να φεύγει με το τρίποντο από μία παραδοσιακά δύσκολη έδρα για να συνεχίσει θετικά την πορεία της στη Super League.

ΠΑΟΚ

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