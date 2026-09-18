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Σε εξέλιξη η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι

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Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στο Κερατσίνι. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη αλλά και πλήθος κόσμου που συγκλονίστηκε από την άνανδρη δολοφονία, η οποία σημειώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, βρέθηκαν στην οδό Π.Φύσσα και συμμετέχουν στην πορεία που πραγματοποιείται στα στενά της πόλης.

Οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φύσσα ξεκίνησαν από την Πέμπτη, όπου στον πολυχώρο των Λιπασμάτων Κερατσινίου δόθηκε μεγάλη συναυλία με την συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.

Intime

Αυτή την ώρα, αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση στη μνήμη του δολοφονημένου καλλιτέχνη. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία της περιοχής για λόγους ασφαλείας, ενώ αρκετοί είναι και οι τροχονόμοι που ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Υπενθυμίζεται πως ο Παύλος Φϋσσας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον καταδικασμένο άνδρα, στέλεχος της «Χ.Α.». Αυτή η δολοφονία αποτέλεσε το έναυσμα για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίστηκε η «Χ.Α.» με αποτέλεσμα να συλληφθούν τα περισσότερα αρχηγικά της μέλη και να φυλακιστούν. Μάλιστα, κατά την διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης πολλές φορές οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά της αποφυλάκισης του Ηλία Κασσιδιάρη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δεχθούν αναβίωση της άκρας δεξιάς στη χώρα μας.

Παύλος Φύσσας

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