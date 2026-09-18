Θάνατος Μαζωνάκη: Το μοιραίο ραντεβού και τα μηνύματα με τη φωτογραφία – Το θρίλερ στο ιατρείο στο Κολωνάκι πριν φύγει από τη ζωή

Νέα ερωτήματα δημιουργούνται γύρω από τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με έναν 62χρονο υπνοθεραπευτή. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να δείξει με ποιους μίλησε η γιατρός εκείνο το απόγευμα και πόσες φορές επικοινώνησε μαζί τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, η γιατρός φέρεται να έστειλε στον υπνοθεραπευτή φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν ακόμη στο ιατρείο, ενώ αντάλλαξαν πάνω από 5 μηνύματα υπνωτιστής και 56χρονη. Οι Αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο και τον χρόνο αυτής της επικοινωνίας, αλλά και για ποιον λόγο έγινε πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.

Ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε η συγκεκριμένη επικοινωνία βρίσκεται ήδη στη δικογραφία, χωρίς να θελήσει να αποκαλύψει περισσότερα.

«Δεν είναι κανένα από αυτά τα σενάρια που έχετε βάλει. Αυτό μπορώ να σας πω. Κανένα από αυτά τα σενάρια. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω όμως, αλλά υπάρχει στην δικογραφία το γιατί», δήλωσε ο υπνοθεραπευτής.

Η φωτογραφία και η διαβεβαίωση ότι ο Μαζωνάκης ήταν ζωντανός

Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά τη φωτογραφία που φέρεται να έλαβε ο 62χρονος από τη γιατρό. Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε μείνει με την εντύπωση πως ο τραγουδιστής ήταν ακόμη ζωντανός.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου. Έτσι; Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός».

Στη συνέχεια, πάντως, περιέγραψε διαφορετικά την κατάσταση, λέγοντας ότι είχε επικοινωνήσει επειδή περίμενε τον Γιώργο Μαζωνάκη για προγραμματισμένο ραντεβού.

«Είχα ραντεβού μαζί του. Τι γίνεται θα έρθει; «Όλα καλά» και καρδούλα από κάτω. Τι πρέπει δηλαδή; Δηλαδή, έλεος πια! Χαροπάλευε προφανώς. Δεν ξέρω τι έγινε».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραγουδιστής είχε συναντήσει τον υπνοθεραπευτή τη Δευτέρα στο Ψυχικό. Την Τρίτη επισκέφθηκε το ιατρείο της 56χρονης και προγραμμάτισε την πλασμαφαίρεση, ενώ την Τετάρτη επέστρεψε για να κάνει τη θεραπεία. Μετά το ιατρείο επρόκειτο να πάει στην Κηφισιά, όπου είχε νέο ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή.

Ο 62χρονος αναφέρθηκε και σε αυτό το ραντεβού, λέγοντας: «Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού. Εγώ, εγώ. Με τον– ξεκινήσαμε μια κουβέντα να πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε το ιστορικό του την Τετάρτη. Ήταν πελάτης χρόνια στη Γ… τουλάχιστον από το ’15».

Ποιος είναι ο υπνοθεραπευτής που μπήκε στο κάδρο της έρευνας

Ο 62χρονος αναφέρει στο βιογραφικό του ότι σπούδασε ψυχολογία στις ΗΠΑ και στη συνέχεια ασχολήθηκε με την υπνοθεραπεία και την αναδρομική θεραπεία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα, όπου άρχισε να πραγματοποιεί συνεδρίες ύπνωσης.

Άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι τον γνώριζαν παλαιότερα στην Κέρκυρα δίνουν τη δική τους εικόνα για την επαγγελματική του πορεία.

«Έπαθα πλάκα όταν τον είδα και τον λέγατε υπνοθεραπευτή, υπνωτιστή. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζεται. Είχε ανοίξει ένα μαγαζί σε μια κεντρική πλατεία εδώ στην πόλη και πούλαγε ρούχα ακριβά. Μετά έκανε διάφορα άλλα. Φωτογράφος και τέτοια. Μπορεί μετά να πήγε να σπουδάσει. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Να πάω να σπουδάσω κι εγώ υπνωτιστής», αναφέρει μαρτυρία.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον η σχέση και η επικοινωνία του με τη 56χρονη γιατρό. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής ήταν από τους τελευταίους ανθρώπους με τους οποίους εκείνη επικοινώνησε πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις για το τι ακριβώς ειπώθηκε εκείνα τα κρίσιμα λεπτά, ποια ήταν η σειρά των επικοινωνιών και εάν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα με τα οποία μίλησε η γιατρός πριν φτάσουν οι διασώστες.