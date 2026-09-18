Κατερίνα Καινούργιου για Γρηγόρη Γκουντάρα: “Είχαν μεταφερθεί κάποια πράγματα που με είχαν πληγώσει πάρα πολύ”

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε στον Γιώργο Σκρομπόλα και στο “The Full Story” στο Zappit λίγο πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Η παρουσιάστρια του Alpha αναφερόμενη στα μηνύματα που έλαβε για τη γέννηση της κόρης της, απάντησε για τον Γρηγόρη Γκουντάρα, ο οποίος είχε δηλώσει πως δεν έλαβε καμία απάντηση στις ευχές για την μικρή της.

«Αν μου έστελνε τώρα το μήνυμα θα απαντούσα. Τότε όμως επειδή είχε ξεκινήσει την εκπομπή του, αυτή που έκανε τότε στο OPEN και είχαν ειπωθεί κάποια πράγματα και μου είχαν μεταφέρει κιόλας κάποια πράγματα – τώρα η αλήθεια δεν ξέρω πού ακριβώς είναι – που ίσως λεγόντουσαν στα παρασκήνια, αυτά που μου είχαν μεταφερθεί με είχαν πληγώσει πάρα πολύ», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Και επειδή εγώ τον Γρηγόρη τον αγάπησα πραγματικά. Και στο μυαλό του έχει πλάσει κάτι διαφορετικό ίσως το οποίο πιστεύει για τον τρόπο που τελείωσε η συνεργασία μας. Επειδή εγώ τον αγάπησα, τον σεβάστηκα, εκεί πληγώθηκα. Οπότε ήταν αρκετά νωπό… όταν μου ευχήθηκε για το παιδί, που το πιστεύω ότι ο Γρηγόρης χάρηκε που έγινα μητέρα, αλλά δεν ήμουν σε φάση να του απαντήσω για να μην ταραχτώ. Ίσως κάποια στιγμή ξαναμιλήσουμε», συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

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