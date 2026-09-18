Μετρό Θεσσαλονίκης: “Σύντομα η αποκατάσταση του σταθμού Αγίας Σοφίας – Θα αντικατασταθούν 19 φιάλες”, λένε πηγές του υπ. Μεταφορών

Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του σταθμού «Αγία Σοφία» του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, η βλάβη που παρουσιάστηκε εχθές το βράδυ δεν ήταν σημαντική. Ωστόσο, επειδή ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρασφάλειας του σταθμού, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν 19 φιάλες που περιέχουν τα σχετικά κατασβεστικά υλικά.

Οι εργασίες αντικατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα, ώστε ο σταθμός να επανέλθει στην πλήρη και κανονική λειτουργία του.

Θα μεσολαβήσει, πάντως, το προγραμματισμένο κλείσιμο του σταθμού για λόγους ασφαλείας, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται λόγω των κινητοποιήσεων για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Οι πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπογραμμίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία του σταθμού.

Όπως υπογραμμίζει το Υπουργείο: “Για ακόμα μία φορά αποδείχθηκε ότι τα συστήματα ασφαλείας του Μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρούν άψογα”

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ