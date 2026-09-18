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Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Θέλω να σου κρατάω το χέρι” από σήμερα στο Θέατρο Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών

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THESTIVAL TEAM

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Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια και μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, η παράσταση που εξελίχθηκε σε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι»,  των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλειας  Ματίκα, έρχεται στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτέμβρη!

Στο επίκεντρο της παράστασης, μια σχέση που έχει διανύσει χρόνια κοινής ζωής και βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η φθορά της καθημερινότητας, η σιωπηλή απόσταση, η απιστία, η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό.

Σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής –έναν χώρο προσωρινό, σχεδόν μετέωρο– δύο άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Με λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, οι ήρωες καλούν τους θεατές σε μια βαθιά αναγνωρίσιμη εμπειρία. Δεν αφηγούνται απλώς μια ιστορία· καθρεφτίζουν στιγμές που πολλοί έχουν ζήσει ή φοβηθεί ότι θα ζήσουν. 

Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι θεατές φεύγουν λέγοντας πως είδαν επί σκηνής τη δική τους ζωή.

 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη

Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Θάλεια  Ματίκα

Σκηνικά-κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Πατεράκης (2021-22), Ελίνα Γιουνανλή (2022-23)

Official Trailer: Jaco and the Magic beans

Video (Στιγμιότυπα παράστασης): LiccoricePizza

Σχεδιασμός ήχου: Στέφανος Κεραμίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία  Καρτσαφλέκη

Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα

 Διάρκεια παράστασης: 90’

Από 18 Σεπτεμβρίου 2026 στο ΘΕΑΤΡΟ  ΕΜΣ του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Εθνικής Αμύνης 2)

Παραστάσεις:

Παρασκευή: 9.00 μμ

Σάββατο: 6.00 μμ & 9.00 μμ

Κυριακή: 6.00 μμ & 8.30 μμ 

Προπώληση: more.com

Θεσσαλονίκη

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