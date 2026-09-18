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Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση και πορεία σήμερα για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Ποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείσουν

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Αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο οποίος έπεσε νεκρός από το μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Ρουπακιά.

Το κάλεσμα για την κινητοποίηση είναι για τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καμάρας. Σε αυτή θα συμμετέχουν μέλη συλλογικοτήτων, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές αλλά και μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Ενόψει της διαδήλωσης, τέσσερις σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 4 το απόγευμα, όπως γνωστοποίησε η Thema. Πρόκειται για τους σταθμούς «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» οι οποίοι θα κλείσουν μετά από εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Η ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία

“Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 16.00, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού”.

Θεσσαλονίκη

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