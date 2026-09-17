Η Μαρέβα Μητσοτάκη εύχεται με μία τρυφερή ανάρτηση στην κόρη της, Σοφία

Την ονομαστική της γιορτή έχει σήμερα η μεγαλύτερη κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, Σοφία.

Με αφορμή τη γιορτή της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη θέλησε να ευχηθεί στην κόρη της και δημόσια, κάνοντας μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια καλοκαιρινή φωτογραφία της Σοφίας Μητσοτάκη, στην οποία ποζάρει σε παραλία την ώρα του ηλιοβασιλέματος, και τη συνόδευσε με ένα ιδιαίτερα ζεστό μήνυμα.

«Χρόνια Πολλά Fosaki μου. Είμαι πολύ περήφανη για εσένα. Love you to the moon and back», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.