Θεσσαλονίκη: Ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται απόψε στη σκηνή του Θεάτρου Γης

Ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζοντας έτσι τον κύκλο των ζωντανών εμφανίσεών του με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα: με τραγούδια που γίνονται κοινή εμπειρία, με ρυθμό, ένταση και μια αμεσότητα που μετατρέπει κάθε συναυλία του σε γιορτή κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Με καταγωγή από την Κρήτη και βαθιά σύνδεση με την παράδοση, ο Γιάννης Χαρούλης έχει διαμορφώσει ένα προσωπικό μουσικό αποτύπωμα, ενώνοντας την κρητική μουσική με το έντεχνο, το ροκ και τον σύγχρονο ελληνικό ήχο.

Η φωνή του, το λαούτο, οι δυναμικές ενορχηστρώσεις και η ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία έχουν δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό, που κάθε φορά συμμετέχει ενεργά, τραγουδά και γίνεται μέρος της συναυλίας.

Στο Live Tour Καλοκαίρι 2026, ο αγαπημένος καλλιτέχνης επιστρέφει σε μεγάλους ανοιχτούς χώρους, φέρνοντας μαζί του τραγούδια που έχουν αγαπηθεί, στιγμές από τη δισκογραφική του πορεία, αλλά και τη ζωντανή ενέργεια μιας μπάντας που συνομιλεί δημιουργικά με την παράδοση και το σήμερα.

Στη σκηνή του Φεστιβάλ Δάσους 2026, στη Θεσσαλονίκη, θα τον πλαισιώσουν οι μουσικοί του συνοδοιπόροι:

ο Λευτέρης Ανδριώτης στη λύρα,

ο Γιώργος Δούσος στα πνευστά,

Βασίλης Νησσόπουλος στο μπάσο,

ο Σωτήρης Μαυρονάσιος στα τύμπανα,

ο Αλέκος Βουλγαράκης στην κιθάρα,

ο Γιώργος Αγγελάκης στο τρομπόνι και

ο Τάσος Βαλκάνης στην τρομπέτα.

Η συναυλία του Γιάννη Χαρούλη στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να έχει τον χαρακτήρα μιας μεγάλης καλοκαιρινής συνάντησης, με τραγούδια που μιλούν για τη χαρά, τη μνήμη, την παρέα, τον έρωτα, την απώλεια και την ανάγκη να βρισκόμαστε ξανά μαζί κάτω από τον ανοιχτό ουρανό.

Εισιτήρια-Τιμή εισιτηρίων: προπώληση από 17€ /Προπώληση: More.com