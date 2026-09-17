Μητροπολίτης Μόρφου για Μαζωνάκη: Τον έσωσαν η πίστη και η πίστα

Στην πίστη του Γιώργου Μαζωνάκη και στον τρόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής αντιμετώπιζε τη ζωή, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος.

Μιλώντας για τον εκλιπόντα, ο Κύπριος Μητροπολίτης ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κατανοήσει το νόημα της ζωής, του θανάτου και του Τιμίου Σταυρού.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο Μόρφου Νεόφυτος είπε ακόμη ότι είχε κρατήσει ορισμένες χαρακτηριστικές φράσεις του τραγουδιστή, οι οποίες του είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση. Ανάμεσά τους ήταν η αναφορά του Μαζωνάκη ότι τον έσωσαν «η πίστη και η πίστα», την οποία χαρακτήρισε λόγο με ιδιαίτερο βάθος.

Ξεχώρισε επίσης τις αναφορές του τραγουδιστή στην αξία της απλότητας, της υπομονής και της πίστης, επισημαίνοντας ότι μέσα από αυτές αποτυπωνόταν η προσωπική του σχέση με τη θρησκεία.

Τέλος, οι δηλώσεις του Μητροπολίτη Μόρφου περιλαμβάνονται σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.