Μητσοτάκης: Έρχεται παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα ανοίξει με τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε σημαντικές κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους διαβίωσης, ενώ τοποθετήθηκε για την πορεία της οικονομίας, τα ελληνοτουρκικά και το πολιτικό σκηνικό ενόψει των επόμενων εκλογών.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνουν επίσημες εξαγγελίες για ένα ευρύ πλαίσιο στήριξης των καταναλωτών, σε συνεργασία και με τα διυλιστήρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, στα οποία είχε κλείσει στη λήξη της περασμένης περιόδου. Παράλληλα, σχεδιάζεται οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για τα νοικοκυριά, επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στην αγορά καυσίμων, καθώς και επέκταση της ενίσχυσης στο Diesel κίνησης για τον μήνα Οκτώβριο.

Ασφάλεια στην οικονομία και την ενεργειακή τροφοδοσία

Αναφερόμενος στην αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση σταθερότητας. Όπως επισήμανε, σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναταραχής η χώρα μας είναι πιο ασφαλής σε σύγκριση με άλλες, δανείζεται πλέον φθηνότερα από δυνάμεις όπως η Ιταλία και η Γαλλία, ενώ παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη και στο επίπεδο της ασφάλειας τροφοδοσίας καυσίμων.

Ελληνοτουρκικά: «Ασκούμε πολιτική στο πεδίο με αυτοπεποίθηση»

Για τις σχέσεις με τη γείτονα χώρα και τις περιφερειακές εντάσεις, ο Πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η θάλασσα λίγο αγριεύει». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει την τουρκική προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, ασκώντας ουσιαστική πολιτική απευθείας στο πεδίο.

Εκλογικοί στόχοι, αυτοδυναμία και πολιτικά μέτωπα

Στο μέτωπο της εγχώριας πολιτικής σκηνής, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Σχολιάζοντας τις προοπτικές συνεργασιών, παρατήρησε με καυστικό τρόπο πως το ΠΑΣΟΚ «μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια “ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία”», ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε σενάριο σύμπραξης με τον Κυριάκο Βελόπουλο ή την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Όσον αφορά τις εξλίξεις γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά, αρκέστηκε να δηλώσει πως ό,τι ήταν να πει το έχει ήδη πει, παραπέμποντας για νεότερα στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Παράλληλα, αναφερόμενος στον Ηλία Κασιδιάρη και τις ακραίες φωνές, σημείωσε ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο επαρκεί, προειδοποιώντας ότι σε ένα περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης διάφορες δυνάμεις εκτός των τειχών θα επιχειρήσουν να επενδύσουν σε τέτοιες ρητορικές. Σημείωσε δε ότι αποτελεί υποχρέωση της κυβέρνησης να απευθυνθεί και στους πολίτες που τείνουν να κλείνουν τα αυτιά τους.

Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας χωρίς περικοπές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί μειώσεων στα κοινωνικά επιδόματα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Εξήγησε ότι σκοπός της αναμόρφωσης που έχει ήδη ξεκινήσει δεν είναι να εγκλωβίζονται οι πολίτες στην ανεργία, αλλά να υποβοηθηθούν ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, μέσω ενός ενισχυμένου και πιο ανταποδοτικού επιδόματος.

Πλήρης κάλυψη στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Τέλος, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Αναγνώρισε τη δυσκολία της θέσης του όταν καλείται να διαχωρίσει την επίσημη κυβερνητική γραμμή από μια προσωπική πολιτική άποψη —κάτι που ο ίδιος ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ξεκάθαρα— και δήλωσε εξαιρετικά ικανοποιημένος από το συνολικό του έργο.