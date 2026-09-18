Νίκος Καρβέλας: “Ούτε soundtrack, ούτε προσωποποίηση – Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή, είμαι ακμή”

Ο Νίκος Καρβέλας βρέθηκε καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Άνω Κάτω Κοινωνία» με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, το βράδυ της Πέμπτης (17/9), και από τα πρώτα λεπτά της συνέντευξής τους δεν έλειψε η ένταση.

Κατά την παρουσίαση του καλεσμένου του, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «για κάποιους είναι ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής», με τον Νίκο Καρβέλα να παρεμβαίνει λίγο αργότερα και να εκφράζει έντονα τη διαφωνία του.

«Δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους “Δαίμονες”, τη “Μάλα”, τις “Καμπάνες του Εντελβάις”, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη», είπε ο Νίκος Καρβέλας.

Όταν ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι χρησιμοποίησε τη λέξη «soundtrack», ο γνωστός δημιουργός επέμεινε: «Θες να πεις ότι δεν ακούω καλά;».

«Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αλλιώτικα δεν μιλάει καθόλου. Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο και άλλοι λένε ότι είναι και η προσωποποίηση της παρακμής. Το είπες αυτό. Θες να βάλουμε playback;», συνέχισε ο Νίκος Καρβέλας.

«Αν είπα τη λέξη “προσωποποίηση” λάθος, ήθελα να πω τη λέξη “soundtrack”. Ανακαλώ», απάντησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Ο Νίκος Καρβέλας έκλεισε τη συγκεκριμένη διαφωνία με μία χαρακτηριστική ατάκα: «Και το soundtrack λοιπόν, ούτε soundtrack είμαι, ούτε προσωποποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή».