Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός του σχολικού που ξέχασαν για 4 ώρες τα δύο παιδάκια στα Χανιά

Στη σύλληψη του 45χρονου οδηγού και της 55χρονης συνοδού του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, οι οποίοι το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου τέσσερις ώρες, προχώρησε σήμερα η Αστυνομία στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., το σχολικό αναμενόταν να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του και να μεταφέρει τους μαθητές από την Παλαιόχωρα στο νηπιαγωγείο Κουντούρας Καντάνου.

Όταν το ΚΤΕΛ έφτασε στο νηπιαγωγείο, όλοι οι μαθητές κατέβηκαν εκτός από δύο παιδάκια. Η μητέρα ενός παιδιού είχε πάει στο σχολείο προκειμένου να του δώσει το μεσημεριανό του, όταν την ενημέρωσαν από το σχολείο ότι το παιδί της απουσίαζε εκείνη την ημέρα. Τότε άρχισε η αναζήτησή του με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στον χώρο που το είχε σταθμεύσει το όχημα λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δυο παιδιά σε τραγική κατάσταση. Το λεωφορείο βρισκόταν κλειδωμένο στο Πανόραμα Παλαιοχώρας του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, για περίπου τέσσερις ώρες από τις 08:30 μέχρι τις 12:30.

Οι γονείς των δύο ανήλικων παιδιών υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος του οδηγού και της συνοδού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση.

«Τα παιδιά ήταν κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή

Υπενθυμίζεται πως η 55χρονη συνοδός απολύθηκε από το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, το οποίο ανέφερε ότι η γυναίκα απομακρύνθηκε από τη θέση της και ότι από την επόμενη ημέρα αντικαταστάθηκε. Η συνοδός υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκε.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων που έγιναν στο zarpanews.gr, «τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή που φοιτά στο σχολείο της περιοχής. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρά τέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, οι οποίοι φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δυο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας στο zarpanews.gr και συμπληρώνει: «τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».

«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» διερωτήθηκε μια ακόμη γονέας.

Η απάντηση του ΚΤΕΛ

Το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η σχολική συνοδός απολύθηκε καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου

Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες, 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ», που εκτελεί καθημερινά δρομολόγιο προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ενδοχώρας των Χανίων, η Εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω: Από την πρώτη στιγμή που η «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» ενημερώθηκε για το περιστατικό άμεσα ο πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού όχι μόνο από τα καθήκοντά της αλλά γενικότερα από την «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ».

Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό καθ’ αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της -που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρείας-αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ» για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της Εταιρείας μας.