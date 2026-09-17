Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη τιμά την επέτειο των 108 χρόνων από τη Διάσπαση του Μακεδονικού Μετώπου

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κατοίκων Κοινότητας Εξοχής τιμούν την ιστορική επέτειο των 108 χρόνων από τη Διάσπαση του Μακεδονικού Μετώπου, ενός από τα πιο καθοριστικά γεγονότα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στις 13.30, στο συμμαχικό Κοινοπολιτειακό Νεκροταφείο Εξοχής (CWGC Kirechkoi-Hortakoi Cemetery).

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως συνέχεια της ιδιαίτερα επιτυχημένης πρώτης διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2025 στο Κοινοπολιτειακό Νεκροταφείο Εξοχής. Η καθιέρωση της ετήσιας διοργάνωσης του εορτασμού αναδεικνύει τη συμβολή της ευρύτερης περιοχής στην έναρξη της εκστρατείας του 1916 κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την εγκατάσταση του 16ου Σώματος Στρατού στην Εξοχή και τη λειτουργία πέντε Γενικών Στρατιωτικών Νοσοκομείων, ενώ παράλληλα τιμά τη συμμετοχή και τη νίκη της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για την ιστορία της Μακεδονίας.

«Η Διάσπαση του Μακεδονικού Μετώπου είναι μια σελίδα της Ιστορίας που γράφτηκε με θυσίες και αίμα στα δικά μας χώματα. Με την εκδήλωση αυτή τιμούμε τους πεσόντες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αναδεικνύουμε το Κοινοπολιτειακό Νεκροταφείο Εξοχής ως μνημείο νεότερης ιστορίας και διακηρύσσουμε τη διαχρονική αξία της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών. Ο Δήμος μας στέκεται αρωγός και υιοθετεί τέτοιες πρωτοβουλίες που προάγουν την Ιστορική Μνήμη και τη διεθνή φιλία, ιδιαίτερα με χώρες που μοιράζονται μαζί μας κοινές σελίδες αγώνων και ελευθερίας», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Salonika Campaign Society και διακεκριμένος ιστορικός Alan Wakefield (Άλαν Γουέκφιλντ), ο οποίος μαζί με τα μέλη του Συλλόγου πραγματοποιεί κάθε χρόνο ιστορική περιήγηση στα πεδία των επιχειρήσεων του Μακεδονικού Μετώπου (1915-1918) και στα Κοινοπολιτειακά Νεκροταφεία της περιοχής, αποτίνοντας φόρο τιμής στους πεσόντες. Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, τα μέλη της Salonika Campaign Society θα επισκεφθούν και το Κοινοπολιτειακό Νεκροταφείο Εξοχής, το οποίο έχει ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα της ιστορικής τους περιοδείας.

Η Salonika Campaign Society είναι ένας από τους σημαντικότερους βρετανικούς ιστορικούς συλλόγους, που ιδρύθηκε για να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των στρατιωτών της Αντάντ οι οποίοι πολέμησαν και έπεσαν στη Μακεδονία κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στόχος του Συλλόγου είναι η ανάδειξη της ιστορίας του Μακεδονικού Μετώπου και η ενίσχυση των δεσμών φιλίας ανάμεσα στη Βρετανία και την Ελλάδα.