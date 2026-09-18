Εννέα γυναίκες βρέθηκαν νεκρές μέσα σε μόλις δύο μήνες – Φόβοι για κατά συρροή δολοφόνο κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ

Έντονη ανησυχία επικρατεί στη Νότια Αφρική μετά τον εντοπισμό εννέα νεκρών γυναικών μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών στην περιοχή Εκουρχουλένι, ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, με τις Αρχές να ερευνούν εάν οι υποθέσεις συνδέονται μεταξύ τους.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εντοπίστηκε η σορός μιας ακόμη γυναίκας, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε εννέα. Ήδη, μετά τις πρώτες οκτώ υποθέσεις, οι ομοιότητες που είχαν διαπιστωθεί είχαν χαρακτηριστεί «αρκετά ανησυχητικές», ώστε να εκδοθεί δημόσια προειδοποίηση, όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail.

Η τελευταία σορός βρέθηκε κοντά σε εργοτάξιο στο Dawn Park, όταν ένας περαστικός την εντόπισε και ειδοποίησε την αστυνομία. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της επαρχίας, Φρεντ Κεκάνα, η γυναίκα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί και εκτιμάται ότι ήταν περίπου 30 ετών. Έφερε εμφανές τραύμα από μαχαίρι στο πλάι του σώματός της, ενώ ο λαιμός της φαινόταν να έχει κοπεί. Ωστόσο, οι ιατροδικαστές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει επισήμως την αιτία θανάτου.

Ο Κεκάνα διευκρίνισε ότι δεν έχει αποδειχθεί εάν η συγκεκριμένη δολοφονία συνδέεται με τις προηγούμενες οκτώ και απηύθυνε έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Παράλληλα, η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να μην αναρτούν φωτογραφίες των σορών ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως προειδοποίησε, τέτοιες αναρτήσεις όχι μόνο εντείνουν τον φόβο, αλλά θα μπορούσαν ακόμη και να ενθαρρύνουν μιμητικές εγκληματικές ενέργειες.

Οι σοροί των γυναικών έχουν βρεθεί σε διαφορετικές κοινότητες του Εκουρχουλένι, μεταξύ των οποίων οι Kempton Park, Pomona, Clayville, Olifantsfontein, Rhodesfield, KwaThema και Dawn Park. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων έχει συγκροτηθεί διεπιστημονική ομάδα ειδικών.

Ο πρωθυπουργός της επαρχίας Γκαουτένγκ, Πανιάζα Λεσούφι, δήλωσε ότι η αστυνομία έχει σημειώσει πρόοδο σε δύο ή τρεις από τις υποθέσεις, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. «Έχουν κηρύξει πόλεμο στο κράτος. Θα απαντήσουμε», δήλωσε από το σημείο όπου βρέθηκε το τελευταίο θύμα, προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται να παραδοθούμε».

Οι κάτοικοι της περιοχής εμφανίζονται ιδιαίτερα φοβισμένοι. «Ελπίζω η κυβέρνηση να μας βοηθήσει συλλαμβάνοντας το άτομο ή τα άτομα που διαπράττουν αυτές τις δολοφονίες, γιατί η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια», δήλωσε κάτοικος του Dawn Park.

Την ίδια ώρα, η οργάνωση Missing In Southern Africa καλεί τις οικογένειες να δηλώνουν αμέσως οποιαδήποτε εξαφάνιση, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περίοδος αναμονής για να αναφερθεί ένας αγνοούμενος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις για τη βία κατά των γυναικών στη χώρα. Ομάδες δρομέων στο Γιοχάνεσμπουργκ διοργάνωσαν εκδηλώσεις στη μνήμη της Elizabeth «Tsontso» Moselakgomo, η οποία εξαφανίστηκε ενώ έκανε τζόκινγκ και βρέθηκε νεκρή λίγες ημέρες αργότερα.

Παράλληλα, οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, πολιτικά κόμματα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών πραγματοποίησαν πορεία προς το αστυνομικό τμήμα του Kempton Park, ζητώντας ισχυρότερα μέτρα για την προστασία γυναικών και παιδιών.

Συνασπισμός περισσότερων από 1.000 θρησκευτικών ηγετών, ακτιβιστών και οργανώσεων ζήτησε επίσης αποφασιστικότερη αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, τονίζοντας ότι η σιωπή γύρω από το ζήτημα «πρέπει να τελειώσει».

Πηγή: Newsbeast.gr