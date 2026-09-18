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Φιλική ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα για τον Άρη

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THESTIVAL TEAM

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«Λυγίζοντας» στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Άρης ηττήθηκε απόψε, στο Βελιγράδι, σε φιλικό επίπεδο, από τον Ερυθρό Αστέρα, με σκορ 91-87. Ήταν το δεύτερο τεστ για τις δύο ομάδες τις τελευταίες μέρες, καθώς προηγήθηκε η συνάντησή τους και η νίκη των «κιτρινόμαυρων», στην Κύπρο, για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Οι Θεσσαλονικείς αγωνίστηκαν χωρίς τους Θανάση Αντετοκούνμπο (έφτασε σήμερα στο Βελιγράδι, μετά από ολιγοήμερη άδεια που είχε λάβει), Άνταμ Μοκόκο (συμπεριλήφθηκε στη 12άδα για το ματς, αλλά δε χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να είναι έτοιμος για τους προσεχείς αγώνες του Άρη), Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιο Πουλιανίτη, Γιώργο Τανούλη, οι οποίοι συνεχίζουν τη θεραπεία τους σε ελληνικό έδαφος.

Στο προσκήνιο, πλέον, για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη υπάρχουν οι φιλικές αναμετρήσεις για το τουρνουά «Μαυροσκούφεια» (20-22/9), στο Ιβανώφειο.

Ο Άρης έκανε την ανατροπή και παρότι βρέθηκε πίσω με 10 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο (64-54), προηγήθηκε με 83-84 στην τέταρτη περίοδο, δέχτηκε, όμως, ένα σερί 8-0 , το οποίο του στοίχισε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 41-44, 67-63, 91-87.

Οι συνθέσεις:

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ίμπον Ναβάρο): Μότλεϊ 8, Τζόουνς 8, Μιλιένοβιτς 5 (1), Γουάιλερ-Μπαμπ 7 (1), Μπάτλερ 1, Κάρτερ 10 (2), Ιζούντου 4, Μπάλντουϊν 3 (1), Μεντάρεβιτς, Νουόρα 25 (1), Κράμερ 5 (1), Μονέκε 15 (3).

ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου – Λονγκ 13 (3/3τρ., 4ρ., 2ασ., 2κλ.), Ρόμπινσον-Έρλ 11 (1τρ., 5ρ.), Τολιόπουλος 14 (2τρ., 4ρ., 7ασ.), Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης 1, Μόργκαν 10 (1τρ., 3ασ.), Λίντελ 8 (1τρ., 5ρ.), Χαραλαμπόπουλος 6 (3ρ.), Κ. Αντετοκούνμπο 2 (4ρ.), Μπιρτς 6.

Άρης

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