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Θεσσαλονίκη: Αντιφασιστική πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Βίντεο

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Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα αντιφασιστική πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν συλλογικότητες, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές καθώς και μέλη από την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά.

«Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί», είναι ένα από τα συνθήματα που φωνάζουν οι διαδηλωτές στη μνήμη του Παύλου Φύσσα τον αντιφασίστα και καλλιτέχνη της ραπ, που ήταν γνωστός και ως Killah P.

Φωνάζουν επίσης συνθήματα κατά του φασισμού και των Νίκου Μιχαλολιακου και Ηλία Κασιδιάρη.

Η πορεία κινείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε από την πλατεία Καμάρας όπου νωρίτερα τα άτομα πραγματοποίησαν συγκέντρωση. Αυτή την ώρα κινείται στην οδό Εγνατία με κατεύθυνση δυτικά.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν τους διαδηλωτές.

Ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι που κρατούσε το μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργος Ρουπακιας. Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα έφερε ντόμινο εξελίξεων αποκαλύπτοντας πτυχές από την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής με συνέπεια ο αρχηγός της και μέλη της ηγετικής ομάδας να καταδικαστούν και να οδηγηθούν στη φυλακή.

Λόγω των κινητοποιήσεων παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Θεσσαλονίκη Παύλος Φύσσας Πορεία

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