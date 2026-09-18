Συμβουλευτική υποστήριξη από την ΕΤΕπ για βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές νερού στη Θεσσαλονίκη

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με τη στήριξη του Συμβουλευτικού Κόμβου InvestEU (InvestEUAdvisoryHub), θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) για την κατάρτιση ενός μακροπρόθεσμου επενδυτικού προγράμματος. Στόχος είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της αποδοτικότητας των υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις.

Η ΕΥΑΘ παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων σε περίπου 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας, της αποδοτικότητας και της ανθεκτικότητας αυτών των βασικών υπηρεσιών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι πόλεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τις αυξανόμενες πιέσεις της κλιματικής αλλαγής, την άνοδο της ζήτησης και την ανάγκη για αποτελεσματικότερη χρήση των υδάτινων και ενεργειακών πόρων.

Μέσω της Συμβουλευτικής Υποστήριξης της ΕΤΕπ, η ΕΥΑΘ θα λάβει τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών και των μελλοντικών επενδυτικών της αναγκών, καθώς και για την κατάρτιση ενός ιεραρχημένου επενδυτικού προγράμματος με βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το πρόγραμμα θα προσδιορίσει πιθανές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, τη μείωση των απωλειών νερού, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ψηφιακής παρακολούθησης των υποδομών, καθώς και την ενίσχυση της επεξεργασίας λυμάτων, της επαναχρησιμοποίησης νερού και των λύσεων κυκλικής οικονομίας.

Η συμβουλευτική υποστήριξη θα βοηθήσει επίσης την ΕΥΑΘ να εξετάσει πιθανές επιλογές χρηματοδότησης και να προετοιμάσει έργα προτεραιότητας για περαιτέρω αξιολόγηση. Η υποστήριξη θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης της ΕΤΕπ και την προετοιμασία των απαραίτητων στοιχείων για την εξέταση της σκοπιμότητας και της δυνατότητας χρηματοδότησης μελλοντικών επενδύσεων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για τη μετάβαση της Θεσσαλονίκης σε μια πιο βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική πόλη. Η Θεσσαλονίκη συγκαταλέγεται στις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις, ενώ η ΕΤΕπ στηρίζει ήδη το ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της πόλης μέσω χρηματοδοτήσεων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδύσεις στις υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης λυμάτων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, στην αποδοτικότερη χρήση του νερού και της ενέργειας, στη μείωση των απωλειών νερού και στην προώθηση λύσεων κυκλικής οικονομίας.

Η ΕΤΕπ θα συνεργαστεί στενά με την ΕΥΑΘ, τους Δήμους σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, με στόχο τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των επενδύσεων και την κατάλληλη προετοιμασία των έργων. Η συνεργασία θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σαφούς επενδυτικού πλάνου και στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

«Η πρόσβαση σε ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες νερού είναι θεμελιώδης για την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεών μας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθιστούν αναγκαίες στρατηγικές επενδύσεις στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Μέσα από τη συνεργασία μας με την ΕΥΑΘ, συμβάλλουμε στην προετοιμασία έργων που θα ενισχύσουν την ασφάλεια των υδάτινων πόρων, θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα θωρακίσουν τη Θεσσαλονίκη απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος»,δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης.

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Μόλις τον προηγούμενο μήνα, η Ευρώπη γνώρισε πρωτόγνωρες εικόνες, με την πτώση της στάθμης μεγάλων ποταμών, όπως ο Δούναβης και ο Ρήνος. Η χώρα μας βρίσκεται στην 19η θέση παγκοσμίως ως προς τον κίνδυνο λειψυδρίας. Είναι τέτοιες οι προκλήσεις, που η αδράνεια δεν είναι λύση. Γι’ αυτό ενώνουμε δυνάμεις. Σταματάμε τον κατακερματισμό και την αποσπασματικότητα. Τον Ιούλιο υπογράψαμε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την ΕΥΔΑΠ. Σήμερα προχωρά και η ΕΥΑΘ σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, προκειμένου να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία. Οι υποδομές μας για ύδρευση, αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων, κυκλική οικονομία, επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών. Γι’ αυτό προχωρήσαμε σε μία γενναία θεσμική μεταρρύθμιση για το νερό. Φτιάξαμε την πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Υλοποιούμε έργα 3,4 δισ. ευρώ στους μισούς δήμους της χώρας. Και, το πιο σημαντικό: συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ θερμά την ΕΥΑΘ και την ΕΤΕπ για τη συμφωνία τους, γιατί μόνο μαζί χτίζουμε για τα παιδιά μας ένα μέλλον βιώσιμο, ανθεκτικό, με πρόσβαση σε επαρκές, ποιοτικό νερό για όλους»,δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Η συνεργασία της ΕΥΑΘ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω του InvestEUAdvisoryHub, αποτελεί καίριο βήμα για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για το νερό στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση στον χάρτη των υδάτων στην Ελλάδα, βάσει της οποίας η ΕΥΑΘ αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο με την ενσωμάτωση 25 παρόχων ύδρευσης και άρδευσης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, δημιουργεί την ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική διαχείρισης του υδατικού πόρου, που απαιτεί και τεκμηριωμένο επενδυτικό σχεδιασμό, σαφείς προτεραιότητες κι αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.Κι είναι εδώ ακριβώς που η τεχνογνωσία της ΕΤΕπ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, για να σχεδιάσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια το επόμενο βήμα: ένα σύγχρονο, ανθεκτικό και οικονομικά βιώσιμο σύστημα ύδρευσης κι αποχέτευσης, που θα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης.

Ο ρόλος της ΕΤΕπ στη στήριξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης

Ως η Τράπεζα της ΕΕ για το Κλίμα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη χρηματοδότηση και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής για Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕπ έχει διαθέσει χρηματοδοτική διευκόλυνση ύψους 2 δισ. ευρώ για πόλεις που έχουν λάβει τη Σήμανση Αποστολής (MissionLabel), ενώ παράλληλα παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία και υλοποίηση έργων που περιλαμβάνονται στα επενδυτικά τους σχέδια. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην επιτάχυνση επενδύσεων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή απόδοση και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών πόλεων.

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ο Όμιλος ΕΤΕπ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο χρηματοδοτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανήκει στα 27 κράτη μέλη, και μια από τις μεγαλύτερες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης στον κόσμο. Το 2025, ο Όμιλος ΕΤΕπ παρείχε νέες χρηματοδοτήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες ύψους 100 δισ. ευρώ για πάνω από 870 έργα υψηλού αντικτύπου στο πλαίσιο των οκτώ βασικών προτεραιοτήτων που στηρίζουν τους στόχους πολιτικής της ΕΕ: δράση για το κλίμα και το περιβάλλον, ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνολογική καινοτομία, ασφάλεια και άμυνα, κοινωνική συνοχή, γεωργία και βιο-οικονομία, κοινωνικές υποδομές, ισχυρές παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις και η ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Πέρα από τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις για μεγάλες υποδομές, ο Όμιλος ΕΤΕπ συγκεντρώνει ιδιωτικές επενδύσεις για καινοτόμα έργα και επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, διαδραματίζοντας ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στις ευρωπαϊκές αγορές επιχειρηματικών δανειακών κεφαλαίων, κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, εγγυήσεων και τιτλοποιήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕταΕ) είναι η θυγατρική του Ομίλου ΕΤΕπ που ειδικεύεται στην παροχή εγγυήσεων, τιτλοποιήσεων και μετοχικού κεφαλαίου για τη βελτίωση της πρόσβασης μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων από όλη την Ευρώπη σε χρηματοδότηση. Ενεργώντας ως επενδυτής αναφοράς, μέσω του εκτεταμένου δικτύου εταίρων τραπεζών και επενδυτικών ταμείων που διαθέτει, το ΕΤαΕ κινητοποιεί ιδιωτικές επενδύσεις και τρέφει το οικοσύστημα των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών με σκοπό να στηρίξει καινοτόμους Ευρωπαίους επιχειρηματίες.

Με τη στήριξη και των 27 κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΤαΕ ένωσε τις δυνάμεις του με θεσμικούς επενδυτές σε μια πανευρωπαϊκή συμμαχία, με στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 80 δισ. ευρώ σε καινοτόμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης με στόχο να εξελιχθούν σε παγκόσμιους ηγέτες. Η κοινή προσπάθεια θα διευρύνει το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής της ιδιαίτερα επιτυχημένης πρωτοβουλίας European Tech Champions, η οποία, μέσα στα τρία χρόνια από την ίδρυσή της, έχει συμβάλει στη δημιουργία 15 ευρωπαϊκών υπερταμείων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και στην επέκταση 45 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων 12 επιχειρήσεις μονόκεροι.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της ΕΤΕπ

Πέρα από τις χρηματοδοτήσεις, ο Όμιλος ΕΤΕπ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν πελάτες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να αναπτύξουν αγορές, να καλλιεργήσουν ικανότητες και να στηρίξουν επενδυτικά έργα υψηλού αντικτύπου. Το 2025, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ συνέβαλαν στην ταχύτερη παράδοση έργων και τη συγκέντρωση χρηματοδότησης για 179 έργα αξίας άνω των 80 δισ. ευρώ εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

InvestEU

Το πρόγραμμα InvestEU παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μοχλεύοντας σημαντικούς ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους για να στηριχθεί η βιώσιμη ανάκαμψη. Συμβάλλει επίσης στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιακή μετάβαση. Το InvestEU συγκεντρώνει κάτω από μια ενιαία δομή όλα τα χρηματοδοτικά μέσα που διέθετε προηγουμένως η ΕΕ για να στηρίζει τις επενδύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων στην Ευρώπη απλούστερη, αποδοτικότερη και πιο ευέλικτη. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις συνιστώσες: το ταμείο InvestEU, συμβουλευτικό κόμβο InvestEU και την πύλη InvestEU. Το ταμείο InvestEU υλοποιείται μέσω εκτελεστικών εταίρων οι οποίοι θα επενδύσουν σε έργα χρησιμοποιώντας την εγγύηση ύψους 26,2 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το σύνολο της εγγύησης από τον προϋπολογισμό θα στηρίξει τα επενδυτικά έργα των εταίρων που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση, θα αυξήσει την ικανότητά τους για ανάληψη κινδύνων και, ως εκ τούτου, θα κινητοποιήσει τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.